Auto-Katalog 2021 ist eine Zeitschrift aus dem Motorbuch Verlag vom 16. Dezember 2020.

Einmal im Jahr bietet der Autokatalog einen umfassenden Überblick über das weltweite Modellangebot, und in Kürze liegt die 62. Auflage des Standardwerks mit dem Jahrgang 2021 vor. Neben dem umfangreichen Katalogteil mit Bildern und Texten zu über 2.200 Modellen aus aller Welt sind dort die wichtigsten Daten und Preise mit Schwerpunkt auf dem europäischen Markt zu finden, dazu die aktuellsten Studien, Exoten und Supercars. Außerdem helfen eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Elektroautos, Artikel über Batterie-Irrtümer und Diesel-Wissen sowie ein Neuheiten-Kalender 2021, sich im wandelnden Automarkt zurechtzufinden.

In diesem Jahr ist es das erste Mal, dass ich diese Zeitschrift lese, bisher haben mich die neuen Modelle nicht so wirklich interessiert, allerdings war ich gerade selbst dabei mir ein neues Auto zu kaufen und um Bekanntenkreis gibt es auch jemanden, für den wir gerade nach einem neuen Auto suchen, da hat man in dieser Zeitschrift einen wunderbaren Überblick darüber, welche Modelle es eigentlich gibt. Fand ich schon interessant, noch interessanter fand ich u.a. die Abbildungen der Fahrzeuge aus Japan und den USA, die sich stellenweise deutlich unterschieden zu dem, was wir hier in Deutschland kaufen können. Besonders die Autos, die in die USA exportiert werden ist toll. Da gibts Modelle, die ich mir hier auch sehr gut vorstellen könnte. Insgesamt hab ich bisher viel Spaß mit der Zeitschrift gehabt und kann euch sehr empfehlen hier einmal reinzuschauen.