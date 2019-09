Alles das und Mehr ist das neueste Album von Sarah Straub und dem Label Sturm & Klang (Alive) vom 6. September 2019.

Alles das und Mehr von Sarah Straub

Für Sarah Straub besitzen die Lieder von Konstantin Wecker eine Kraft, die einen mitreißen kann wie ein gewaltiger Fluss. ‚Sie haben meinen Horizont erweitert und mein musikalisches Werden geprägt‘, so die Singer/Songwriterin, die auf ihrem aktuellen Album ‚Alles Das Und Mehr‘ 13 Titel des Münchner Liedermachers auf ihre ganz eigene Weise interpretiert: ‚Für die Aufnahmen habe ich mich nicht an Originale gehalten, sondern die Stimmung der von mir ausgewählten Lieder auf mich wirken lassen, mich ans Klavier gesetzt und geschaut, was passiert. Am Ende klangen die Lieder von Konstantin, als ich hätte ich sie noch einmal neu geschrieben.‘ Wecker-Anhänger und Fans von Sarah Straub dürfen sich auf ein Album freuen, das berührende wie anklagende Klassiker in einem neuen Gewand enthält. Poppiger und mit herzerfrischender Lust und Leichtigkeit.

Ich mag die Lieder von Konstantin Wecker einfach, seine Stimme, seine Texte, die Art seiner Musik und daher war ich sehr gespannt was Sarah Straub daraus macht, die ich so ein bisschen kenne, ich kenne so vereinzelnde Lieder von ihr und habe dies Album mit Spannung gehört und muss sagen, dass ich echt begeistert bin. Sarah Straub hat so eine schöne Stimme und das gepaart mit den tollen Texten ist einfach ein Hochgenuss. Ich kann euch sehr empfehlen hier einfach mal selbst reinzuhören.