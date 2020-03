Alles auf Hoffnung von Gil Ofarim

Mit „Alles auf Hoffnung“ legt Gil Ofarim das erste deutschsprachige Rock-Album seiner Karriere vor. Auf der Premium Edition befinden sich neben den 12 Album Titeln zudem 4 berührend produzierte Unplugged Titel. Die Premium Edition kommt in einem hochwertigen Digi Pack mit 20 Seiten Booklet inkl. einem exklusiven Polaroid von Gil Ofarim.

Seinen berührenden Abschluss findet „Alles auf Hoffnung“ mit der Akustikballade „Pierrot“, auf der Gil von eben jener Figur aus der französischen Theaterwelt erzählt: Einem tragischen Entertainer, der sich zum Amüsement des Publikums selbst aufgibt. Ein weiterer autobiographischer Song über die harte Realität hinter den glamourösen Kulissen des Showgeschäfts. „Ich habe mich sehr lange davor gedrückt, einen Song über meinen Vater zu schreiben. Ich war einfach noch nicht bereit dazu. Mit den Aufnahmen zu ´Nach dir der Regen` platzte schließlich der Knoten. Im Anschluss entstand am gleichen Tag `Pierrot`“, so Gil weiter. „Die Engagements, die ich in den vergangenen Jahren angenommen habe, waren nicht alle Wunschrollen. Manchmal muss man eben tun, was man tun muss, um seine Familie zu ernähren.

Man, habe ich lange nichts von Gil gehört. In meiner Jugend war er ja schon mal erfolgreich unterwegs und ich finde es witzig, dass er mit 37 Jahren immer noch so jung aussieht. Sein Album ist übrigens sehr gelungen, hätte ich gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin, denn die Musik damals war nun nicht so mein Geschmack, ich kann euch sehr empfehlen hier einmal selbst reinzuhören.