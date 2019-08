Afterwork-Familie: Wie du mit wenig Zeit dich und deine Kinder glücklich machst ist ein Buch aus dem TRIAS Verlag vom 7. August 2019.

Afterwork-Familie

Hand auf Herz: Das ist es doch, was wir hören wollen von den lieben Kids. Wenn Sie zu den perfekten Eltern gehören – legen Sie dies Buch gleich wieder weg. Wenn Sie irgendwie das Gefühl haben, meine Kinder kommen zu kurz im Alltag, meine Zeit läuft davon, Volldampf-Familie allein kann’s doch auch nicht sein: Alles gut! Völlig normal.

Höchste Zeit für ein paar smarte Tricks und eine Gebrauchsanweisung für die Afterwork-Familie (und -Mama) von heute und die knappe Zeit zwischen Kita, Job, Einkauf und Zubettgehen. Das schont Nerven und bringt allen enorm viel, weiß Dreifachmama und Bloggerin Nathalie Klüver. Ihr drittes Buch bei TRIAS liefert Ihnen eine einfache Formel: Humor, Routinen, Rituale.

Ein sehr wichtiges Buch im Umgang mit Kindern, wie ich finde. Ich dachte bisher immer, dass es gut wäre für Kinder möglichst viele soziale Kontakte zu haben, also in vielen Vereinen unterwegs zu sein. Das stimmt aber nicht, dies Buch erklärt wie wichtig auch freies Spielen ist. Aber nicht nur das, das Buch hat noch viele andere Tipps für euch parat, besonders für die von euch, die wirklich an die Grenzen gehen und gefühlt nie Zeit haben und von einer Sache zur anderen eilen. Manches ist so einfach und liegt so auf der Hand, das es schon zu leicht ist um das einfach selbst zu erkennen und diese Erkenntnis liefert euch dieses Buch, das ich daher sehr empfehlen kann.