25 Years Later von The Kelly Family

25 Years Later ist das neueste Album von The Kelly Family und Airforce1 (Universal Music) vom 25. Oktober 2019.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Over The Hump werden wir noch in diesem Jahr ein neues The Kelly Family Album veröffentlichen. Erstmal seit sehr langer Zeit wird dieses Album aus neuen Kelly Family Songs bestehen.

Ich kann mich noch genau erinnern an damals als die Kelly Family hier in Deutschland in den 90ern ihren großen Durchbruch hatten. Ich war so um die 15 Jahre alt und meine kleine Schwester war so um die 5 Jahre alt und gefühlt der größte Fan der Kelly Family. Damals empfand ich es noch als Zwang die Musik mitzuhören und mittlerweile mag ich die Musik total und freue mich, dass es die Kelly Family schafft sich auch so viele Jahre später durchzusetzen mit Musik, wenn auch jeder irgendwie ein anderes Standbein gefunden hat. Ich kann euch dieses neue Album sehr empfehlen, hört einfach selbst mal rein. Auch nach 25 Jahren immer noch begeisternd.