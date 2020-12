24h Rennen Nürburgring. Offizielles Jahrbuch zum 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgring 2020 ist ein Buch aus dem Gruppe C Motorsportverlag vom 21. Dezember 2020.

Herzschlagfinale auf der Nordschleife: ROWE RACING hat beim 48. ADAC TOTAL 24h-Rennen BMW den insgesamt 20. Gesamtsieg beschert. 50 Jahre nach dem Erfolg bei der Premiere 1970 setzten sich die Münchener erstmals seit 2010 in einem packenden Finale wieder beim Eifel-Marathon durch. Nach einer neuneinhalbstündigen Regenunterbrechung in der Nacht zeigte ROWE-BMW eine Meisterleistung! #99 traf bei einem weiteren Regenschauer knapp zwei Stunden vor Rennende die richtige taktische Entscheidung: Nach einem Wechsel auf Regenreifen schob sich Nick Catsburg vorbei am führenden Audi #3 und brachte danach den ersten Sieg des Teams aus dem saarländischen St. Ingbert trotz Aufholjagd von Christopher Haase auf #3 über die Ziellinie. Es war diesmal ein anderes 24h-Rennen: Aufgrund der späteren Jahreszeit zeigte die Eifel ihre kalte Schulter und hielt viel Regen bereit.

Wegen der Corona-Vorschriften durften nur zehn Helfer pro Fahrzeug und nur wenige Zuschauer auf den Tribünen des Grand-Prix-Kurses live vor Ort sein. So mussten die Fahrer die Nordschleife im Dunkeln ohne Streckenbeleuchtung durch die Lagerfeuer der Fans meistern. Auch wenn es mit 97 Startern das zweikleinste Starterfeld nach 1976 gab, war das Geschehen an der Gesamtspitze sowie in einigen Klassen sehr spannend und abwechslungsreich. Vor allem im BMW-Cup, Cayman-Cup, der V2T und der V4 fielen knappe Entscheidungen.

Ein tolles Buch, ach was sage ich, ein perfektes Buch für jeden Motorsportfan. Alle paar Jahre wieder bin ich so sehr von diesem Rennen beeindruckt, dass ich mir entsprechendes Buch auch zulege. Dieses Jahr waren die Änderungen wegen Corona interessant und ich bin bin nach wie vor sehr beeindruckt, wie ich es nur selten bin von solchen Bänden. Alleine durch die hunderten Bilder hat man das Gefühl dabei gewesen zu sein, die Texte noch dazu und man riecht fast das Benzin. Was ich besonders gut fand war, dass neben der Rennberichterstattung im Stundenrhythmus alle Rennklassen einzeln gewürdigt wurden. Wenn Du Motorsportfan bist dann führt kein Weg an diesem Buch vorbei. Viel Spaß beim Lesen, beim Erleben.