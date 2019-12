2084 von Pete Wolf Band

2084 ist das neueste Album von der Pete Wolf Band und Sony Music vom 6. Dezember 2019.

Als Pete Wolf vor zwei Jahren zum ersten Mal mit seiner Band ins Rampenlicht trat, war das Rätselraten riesig: Die gesamte deutsche Musikszene fragte sich, wer wohl hinter dieser seltsam bekannten Stimme und den vertraut wirkenden, powervollen Gesten steckt. Schon bald war klar, dass es sich bei dem charismatischen Rocker im lässigen Trucker-Look um niemand Geringeren als Schlager-Ikone Wolfgang Petry handelt. Den Weg, den Wolle 2017 als Pete Wolf auf seinem gefeierten Debütalbum begonnen hat, den setzt er nun mit seinem Alter Ego und dem brandneuen Longplayer 2084 fort!

Rein thematisch erzählt die Pete Wolf Band auf 2084 von kleinen und von großen Momenten, die das Leben prägen. Momenten, die ihre Spuren in unserem Dasein hinterlassen, die uns verändern, die unseren Horizont erweitern, die uns aber auch manchmal wieder die Wichtigkeit all der kleinen Dinge auf dieser Erde vor Augen führen.

Die Stimme wird euch bekannt vorkommen, ist auch kein Wunder, denn Wolfgang Petry ist zurück mit einem neuen Projekt. Allerdings ist die Musikrichtung schon eine etwas andere, als man es von dem Künstler gewohnt ist. Ich fand das eigentlich ganz gut und ich sage eigentlich, denn ich finde seine deutsche Musik besser. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten mich an die englischen texte zu gewöhnen. Zwar waren die ähnlich wie die deutschen, die man so kennt, aber der Stil ist eben ein anderer. Ich bin mir nicht sicher ob das für Hardcore Wolfgang Petry Fans wirklich was ist. Ich bin hin- und hergerissen, das merkt ihr sicherlich gerade, einerseits fand ich es gut, andererseits fremd. Am besten ihr macht euch mal selbst ein Bild und hört selbst mal hier rein.