110 Karat von Luca Hänni

Lucas musikalische Karriere begann 2012 mit einem Knall: Der erst 17-jährige Schweizer Teenager gewann „Deutschland sucht den Superstar“. Seine erste Single „Don’t Think About Me“ erreichte Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gefolgt von ausverkauften Konzerttourneen, Festivals und TV-Shows. Er hat zahlreiche Musikpreise gewonnen, darunter 2020 den Swiss Music Award in den Kategorien „Best Male Solo Act“ und „Best Hit“ für „She Got Me“, mit dem er beim ESC 2019 den 4. Platz belegt hat.

Produziert wurde „110 Karat“ zusammen mit prominenten Professionals aus der Musikszene. Der mehrfach preisgekrönte Produzent und Songwriter Mathias Ramson (Lena Meyer-Landrut, Ben Zucker) und Songwriter Lukas Loules (Vanessa Mai), Pille Hillebrand (Sarah Connor), aber u.a. auch Philipp Klemz (Lotte, Wincent Weiss) haben zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit beigetragen. Auf dem neuen Album „110 Karat“ hat Luca Hänni positive und negative Erfahrungen in seinen Songs verarbeitet. Es ist persönlich, ehrlich, kostbar, 110 Karat!

Wahnsinn, schon 8 Jahre her, dass Luca Hänni bei DSDS gewonnen hat. Wie die zeit vergeht. Damals hab ich das sogar noch geschaut, fand ihn aber ehrlich gesagt nicht so gut. Bei diesem Album war ich gespannt, denn Luca Hänni ist erwachsen geworden, genau wie die Musik. Ich muss ehrlich sagen, dass die Musik richtig gelungen ist. Ich hab das Album nun schon ein paar Mal durch und da sind einige Tracks dabei, die ich richtig feier. Beispielsweise She git it, der Song geht richtig gut ab, ich kann euch also sehr empfehlen einfach mal in das Album reinzuhören.