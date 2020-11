100. Geburtstag von Helmut Newton und den 40. Geburtstag von TASCHEN mit dem BABY SUMO

Anlässlich des Charlottenwalks seid ihr am Samstag, 7. November, von 12 bis 18 Uhr im Berliner TASCHEN Store (Schlüterstr. 39, 10629 Berlin) herzlichst willkommen!

TASCHEN Verlag Special

TASCHEN veröffentlicht diese spektakuläre Neuausgabe des SUMO, die bis hinein in Ausstattung und Zubehör dem berühmten Original entspricht: limitiert auf 10 000 Exemplare, mit mehr als 400 atemberaubenden Fotos, einer Dokumentation der Entstehungsgeschichte dieser Publikation und dem von Philippe Starck designten Buchständer, diesmal mit Sockel – insgesamt kleiner, preisgünstiger, aber nicht minder glamourös als das legendäre Original.

Bibliographische Angaben:

HELMUT NEWTON. BABY SUMO

Herausgegeben und überarbeitet von June Newton

Limitierte Ausgabe von 10.000 nummerierten Exemplaren

Höhe: 74 cm (mit Buchständer und Podest)

464 Seiten, € 1.000

BABY SUMO wird mit einem von Philippe Starck entworfenen Buchständer aus Edelstahl geliefert – einschließlich Sockel – und einem Booklet, das die Entstehungsgeschichte dieser außergewöhnlichen Publikation dokumentiert.

Die Idee zu diesem publizistischen Abenteuer entstand in einem Dialog zwischen Helmut Newton und Benedikt Taschen. Der SUMO erschien in einer limitierten Auflage von 10.000 signierten und nummerierten Exemplaren, die bald nach der Veröffentlichung ausverkauft waren und schnell ihren Wert vervielfachten. Als Sensation auf dem Buchmarkt ist die Publikation heute in bedeutenden Sammlungen zu finden, darunter dem Museum of Modern Art in New York. Das SUMO-Exemplar Nummer eins, handsigniert von über 100 der in dem Buch abgebildeten berühmten Persönlichkeiten, brach den Rekord für das teuerste Buch des 20. Jahrhunderts: bei einer Auktion in Berlin am 6. April 2000 kam es für damals 620 000 DM unter den Hammer. Baby SUMO ist genau halb so groß wie das Original von 1999, was ihn nicht minder glamourös macht. Er weist immer noch die Ausmaße einer privaten Fotoausstellung auf – mit fast 500 Seiten –, erscheint ebenfalls in einer limitierten Auflage von 10.000 Exemplaren und enthält ein Booklet, das die Entstehungsgeschichte dokumentiert. Philippe Starck hat wieder den Buchständer designt, mit dem sich der Band einfach präsentieren lässt, diesmal sogar auf einem mitgelieferten Sockel.