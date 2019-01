Yoga auf dem Stuhl: Ein Übungsbuch ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 29. November 2018.

Yoga auf dem Stuhl: Ein Übungsbuch Edeltraud Rohnfeld

Herausgeber: ViaNova Verlag

Auflage Nr. 5 (29.11.2018)

Gebundene Ausgabe: 184 Seiten

Yoga auf dem Stuhl: Ein Übungsbuch: Viele Menschen würden gerne die körperbewussten Entspannungstechniken des Yogas erlernen. Doch aus Zeitmangel, Alters- oder anderen Gründen scheuen sie sich, klassisches Yoga auf der Matte zu üben. Genau diese Menschen werden sich durch diese neue Form des Yogas angesprochen fühlen, denn fast jeder kann sie ausführen. Egal, ob sie sich zu unbeweglich, zu alt oder zu wenig selbstbewusst fühlen, die Übungen in diesem Buch sind so abgewandelt, dass sie selbst von behinderten Menschen im Rollstuhl ausgeführt werden können.

Ob im Büro oder zuhause, ob unterwegs im Zug oder im Flugzeug, ob während der Rekonvaleszenz nach schwerer Krankheit oder Unfall, mit dieser Form des Yogas ist der Übende flexibel. Der Effekt ist groß, der Schwierigkeitsgrad niedrig und die Gefahr, sich eine Verletzung zuzuziehen, gering. Alle Übungen werden so ausführlich und anschaulich beschrieben, dass jeder Interessierte sie ohne Vorkenntnisse ausführen kann. Zum besseren Verständnis sind alle Übungen durch Illustrationen der Autorin dargestellt.

Von Yoga kann man ja halten was man will, es ist gut um den Bewegungsapparat aufrechtzuerhalten. Das heißt ich finde Yoga gerade für ältere Menschen sehr geeignet. Sicher entspannen die Übungen auch, wenn man sich darauf einlassen kann, aber wie gesagt, daran glaube ich nicht wirklich. Darum soll es aber auch nicht gehen, wie gesagt, zum Erhalt verschiedener Bewegungen finde ich Yoga klasse, besonders aber dieses Buch, das Yoga Übungen im sitzen zeigt. Die einzelnen Übungen sind auch klasse beschrieben. So detailliert, dass ich es fast schon etwas zu viel finde. Leider sind die Abbildungen nur gezeichnet. Da hätte ich mir richtige Bilder gewünscht, denn das Beschriebene ist so extrem hochwertig, da passen die Zeichnungen von der Qualität gar nicht so wirklich dazu. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, ich kann das Buch daher trotzdem sehr empfehlen.

8,5 von 10 Übungen im sitzen