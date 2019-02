Yes you can! Mentaltraining für Sport und Alltag ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 22. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 4.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Yes you can! Mentaltraining für Sport und Alltag: Den Blick auf die Ziellinie fokussieren, alles für den Sieg geben, den Torwart vorm Elfmeter fixieren – was im Sport möglich ist, lässt sich auch auf den Alltag übertragen. Durch Mental Coaching kann jeder mehr Leistung abrufen und das Selbstbewusstsein stärken. Der renommierte Sportpsychologe Dr. Christian Reinhardt gibt jedem die perfekten Strategien in einfachen Konzepten an die Hand, um Leistungsdruck und Stress zu meistern.

In Verhandlungssituationen hilft oft ein mentales Warm-Up, einen übermächtigen Gegner kann man durch starkes Auftreten einschüchtern und besiegen, und als Team gemeinsam arbeiten führt oft schneller zum Erfolg. Zur Stärkung des Selbstvertrauens helfen Visualisierungsübungen und Tipps zum Erfolgstracking. Die Techniken und Übungen sind 100% praxisorientiert, durch sie lassen sich mentale Barrieren abbauen und Höchstleistungen abrufen. Die eigenen Stärken und Schwächen kennen und gezielt einsetzten – so gelingt der Sieg nicht nur im Kopf!

Ein klasse Buch für alle Sportler die sich selbst motivieren wollen. Aber eben nicht nur für Sportler ist das Buch geeignet. Die meisten Tipps lassen sich auch im Alltag anwenden und deswegen ist dies Buch im Grunde für Jedermann geeignet.

8,5 von 10 positiven Gedanken