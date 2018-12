Werder: Das offizielle Jahrbuch 2018 ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 7. Dezember 2018.

Werder: Das offizielle Jahrbuch 2018 Herausgeber: Die Werkstatt

Auflage Nr. 1 (07.12.2018)

Gebundene Ausgabe: 176 Seiten

Werder: Das offizielle Jahrbuch 2018: Packende Zweikämpfe, große Emotionen, begeisterungsfähige Fans: Das offizielle Werder-Jahrbuch 2018 erzählt auf mehr als 170 Seiten voller emotionaler Fotos die Chronologie der zurückliegenden Monate. Neben der großen Fotostrecke der Bundesliga-Mannschaft gibt es eine Auswahl der besten Motive, die 2018 auf den Social-Media-Seiten der Grün-Weißen und der Werder-Stars veröffentlicht wurden. Außerdem enthält der Bildband alle nützlichen Informationen rund um den Klub.

Ich will eines vorweg sagen, ich bin kein Werder Bremen Fan, sondern Fan vom 1. FC Köln. Ich wohne allerdings in der unmittelbaren Nähe von Bremen und somit bekomme ich natürlich immer viel mit was mit dem Club passiert, weil er eben der größte in unserer Region ist. Ich würde soweit gehen und sagen, dass ich eine gewisse Sympathie für den Club habe und daher gerne mal in dieses Jahrbuch reingeschaut habe, das die besten Ereignisse aus dem letzten Jahr gekonnt zusammenfasst. Stellenweise wirds sehr emotional, was nicht zuletzt an den tollen Bildern liegt. Ein rundum gelungenes Jahrbuch, das ich jedem Werder-Fan sehr empfehlen kann.

8,0 von 10 Pizarro Toren