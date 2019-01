Weniger schlecht über IT schreiben ist ein Buch aus dem O’Reilly Verlag vom 26. November 2018.

Weniger schlecht über IT schreiben: Es gibt zwei Gruppen von Menschen: Die, die IT verstehen, und die, die sie trotzdem benutzen wollen oder müssen. Wenn Sie zur ersten Gruppe gehören und einen Kommunikationskanal zur zweiten Gruppe öffnen wollen, dann hilft Ihnen dieses Buch: Wir erklären Schritt für Schritt, wie Sie digitale Technologien laienverständlich erklären, welche Techniken Sie dabei unterstützen und wie Sie typische Fehler vermeiden.

Egal, ob Sie Handbücher verfassen, Support-E-Mails beantworten, Schulungen halten oder die Welt in einem Blog von Ihrem neuen Projekt überzeugen wollen – schon ein paar Grundregeln helfen, den Wissensfluch zu überwinden und von Ihrer Zielgruppe verstanden zu werden. Zum Schluss geben wir Ihnen noch einige handfeste Tipps an die Hand, wie Sie Schreibblockaden überwinden – und wie und wo Sie Ihre Texte am Ende veröffentlichen können.

Ich gehöre zu der Gruppe, die die IT verstehen und möchte in vielen Bereichen den Kommunikationskanal zu denen öffnen, die die IT nicht unbedingt verstehen. Gründe dafür gibt es viele, einige meiner Projekte, mit denen ich euch gar nicht langweilen möchte. Das Buch hat mir geholfen verschiedene Dinge zu verstehen, Dinge vielleicht in Zukunft anders zu sehen und zu erklären. Besonders hilfreich war es immer dann wenn es darum ging etwas schriftlich zu erklären. Schwerpunkte wird sicher jeder von euch andere haben, aber wenn ihr genau vor dieser Problematik steht kann ich euch sehr zu diesem Buch raten, mir hat es auf jeden Fall weitergeholfen.

9,5 von 10 lehrreichen Büchern