Vom Kopfkino zum Freigeist: Selbstbestimmt statt voll im Stress ist ein Buch aus dem Verlag Zeitenwende vom 1. November 2018.

Vom Kopfkino zum Freigeist: Selbstbestimmt statt voll im Stress: Stress ist „in“ und alle laufen mit. Doch die Hektik tut uns nicht mehr gut, unterwegs ist uns die Freude verloren gegangen. Von der Zeit in die Mangel genommen, verspüren viele Menschen die Sehnsucht nach einer neuen Gesellschaft. Allerdings beginnt eine Neugestaltung da, wo es am unbequemsten ist – bei uns selbst. Wir alle sind aufgefordert, unsere Stressmuster zu durchbrechen und Alternativen zu finden. Denn wer ständig unter Druck steht, kommt keinen Schritt weiter. Allzu oft drehen sich die Gedanken nur noch im Kreis, wie in einem Kopfkino, das Tag für Tag den gleichen Film zeigt.

Dieses Buch liefert praktische Werkzeuge und Ideen, wie die Veränderung gelingen kann. Mit ihrer Hilfe lassen sich Stressauslöser rechtzeitig wahrnehmen, um bewusste Entscheidungen zu treffen: Möchten Sie im Schatten der Angstpyramide mit den Zeitdieben kämpfen oder auf Abstand gehen? Wollen Sie mit einem Tunnelblick durch das Leben gehen oder an Überblick gewinnen? Setzen Sie Ihre Kraft für das ein, was Ihnen wichtig ist. Es ist an der Zeit, sich aufzurichten und in die Selbstbestimmung zu gehen. Sie haben jeden Tag die Wahl, das Kopfkino auszuschalten und ein Freigeist zu sein.

Aus demselben Verlag kann ich außerdem das Buch Beziehungsweise: Beziehungen bewusst und auf Augenhöhe erleben empfehlen: Beziehungen, gleich welcher Art, gehören im menschlichen Miteinander schon immer zu den schwierigsten Aufgaben. Ob geschäftliche, freundschaftliche oder partnerschaftliche Beziehungen, sie alle haben vieles gemeinsam, was zu beachten oder besser gesagt zu verstehen ist. Auf dieser gemeinsamen Basis gründen alle spezifischen Unterschiede. Die Intensität und Bedeutung einer individuellen Beziehung bestimmen, wie viel Raum und Tiefe diese im Leben einnimmt.

In diesem Buch wird das Thema Beziehungen grundlegend neu aufgerollt und dabei Wert darauf gelegt, dass wirklich verstanden wird, was sie sind. Es vermittelt, welche Kenntnisse vorhanden sein müssen, damit sie funktionieren, und wie die richtigen Beziehungen erkannt, eingegangen und gelebt werden können. Und so werden plötzlich auch komplizierte Paarbeziehungen klar verständlich und können, falls das gewünscht ist, geklärt werden.

7,5 von 10 Steßauslösern