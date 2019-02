This Time ist das neueste Album von Donna Missal und Capitol (Universal Music) vom 5. Oktober 2018.

Capitol (Universal Music)

Audio CD

This Time von Donna Missal: “This Time” ist ein kompromisslos ehrlicher Blick auf ein vollkommen eigenständiges Leben. “Das Thema Zeit beschäftigt mich schon, solange ich denken kann, und ich glaube, dass das vielen Frauen so geht”, sagt Missal. “Wir haben es so eilig, Dinge zu schaffen, dass wir uns gar nicht die Zeit nehmen, herauszufinden, was wir eigentlich wollen. Und auch wenn es wahnsinnig schwer ist, diese Geduld zu haben, ist es doch umso wichtiger, die Dinge sich so entwickeln zu lassen, wie es sich für einen selbst gut anfühlt.”

Auf diesem Album paart Missal ihren schwer einzuordnenden, aber wunderbar arrangierten Sound mit Songs, die es immer schaffen, ihren Finger auf eine ganz bestimmte Emotion zu legen. Ihre Texte schreibt Missal mit einer unvergleichlichen Liebe zum Detail, sodass sich jede Zeile sofort ins Herz einbrennt. “Dieses Album ist nicht über Liebe und Verlust und Beziehungen”, erklärt Missal. “Es geht darum, für sich selbst etwas zu riskieren, herauszufinden, wer man wirklich ist und dann komplett dahinterzustehen. Ich präsentiere mich absichtlich als ich selbst, als ein Mensch, der seinen Weg durch dieses Leben sucht. Als Künstlerin will ich alles tun, damit die Leute sich auf ihrem eigenen Weg bestärkt fühlen. Ich würde mich riesig freuen, wenn die Hörer das so verstehen, dass man sich Zeit nehmen kann, um sich kennen und lieben zu lernen. Das ist die wichtigste Erfahrung, die ich gemacht habe und das möchte ich mit ihnen teilen.”

Ich will mich einfach mal kurz fassen. Dies Album ist klasse, auch wenn nur 11 Lieder drauf sind, sind diese hervorragend geworden. Hier stimmt fast alles. Die Sängerin Donna Missal hat eine tolle Stimme, ihr kann man stundenlang zuhören, dazu kommt noch das die Musik einfach nur toll ist. Das beste sind aber die Texte, da muss man schon das eine oder andere Mal ganz genau zuhören um zu verstehen worum es eigentlich geht. Und bei dem ein oder anderen Song kommt man sogar noch lange nach dem Hören ins nachdenken. Ich kann dies Album sehr empfehlen, hört bitte mal rein.

8,5 von 10 wunderschönen Songs