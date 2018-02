The Walking Dead: Das offizielle Koch- und Überlebenshandbuch ist ein Buch aus dem Panini Verlag vom 22. Januar 2018.

The Walking Dead: Das offizielle Koch- und Überlebenshandbuch: Bereitet den anderen Überlebenden der Zombie-Apokalypse doch mal eine köstliche Mahlzeit zu – mit dem offiziellen Koch- und Überlebenshandbuch zu The Walking Dead! Dieses Buch birgt eine Sammlung von Rezepten, die von AMCs weltweit erfolgreicher Hit-Serie inspiriert wurden und bestimmten Charakteren und Szenen kulinarischen Tribut zollen. Überdies wimmelt es auf diesen Seiten nur so vor nützlichen Überlebenstipps, die dafür sorgen, dass die Leser auf alles vorbereitet sind, das der Untergang der Zivilisation für sie bereithalten mag.

Von herzhaftem Frühstück über schmackhafte Hauptgerichte und leckere Desserts bis hin zu beschwingenden Getränken sind die Rezepte in diesem Buch bestens geeignet, in einer postapokalyptischen Welt nicht vom Fleisch zu fallen – oder um die beste The Walking Dead -Party aller Zeiten steigen zu lassen! Endlich habt ihr die Möglichkeit, Carols legendäre Kekse zu kosten, einen herzhaften Wildeintopf à la Daryl Dixon zu genießen und mit einem Moonshine Kirsch auf das Ende der Menschheit anzustoßen.

9,0 von 10 zombiemäßig coolen Rezepten