Taping: Der große Bildatlas kinesiologisches Tapen ist ein Buch von KVM – Der Medizinverlag aus dem Jahr 2017.

Taping: Der große Bildatlas kinesiologisches Tapen: Der Physio- und Manualtherapeut Reinhold Roth hat sein Taping-Konzept auf der Grundlage des von Dr. Kenzo Kase entwickelten kinesiologischen Tapings erarbeitet, in der Praxis erprobt und optimiert. Er setzt es seit vielen Jahren unter anderem bei der Behandlung von Profisportlern ein. Seine hierbei gewonnenen Erfahrungen legt er nun in diesem Bildatlas vor, der umfassend in die Prinzipien und Praxis der Sensotape®-Methode einführt.

Bis vor einiger Zeit dachte ich immer dieses Taping hat doch keine wirklichen Effekte. Man sieht das beim Sport oft, bei Olympia, im Fernsehen, beim Fußball, aber eben auch nicht so oft, dass man denken könnte es hat wirklich einen Sinn oder Effekt. Das dachte ich lange bis ich mal wegen meinem Nacken beim Physiotherapeuten war. Ich habe zwar kein Tape bekommen, aber bei den ganzen Sitzungen sind wir so ins Plaudern gekommen und haben uns neben Dingen wie Sportsalbe auch übers Taping unterhalten. Er war im übrigen der Meinung, dass Schmerzsalben keinen Effekt haben, aber das nur so am Rande. Übers Tappig hat er mir viel erklärt und mir dann im Anschluss auch gezeigt, dass ich beeindruckt war, mit welchem, im Grunde sehr einfachen, Mitteln man so viele Verbesserungen schaffen kann. Weil ich mich weiter interessiert hatte bin ich dann letztendlich zu diesem Buch gekommen. Wahnsinn, ein Grundlagen Buch zum Thema Taping mit weit über Tausend Bildern und Anleitungen zu jedem Muskel. Sportmediziner, Physiotherapeuten, Heilpraktiker etc. werden an diesem Buch kaum vorbei kommen, das ist so ein tolles Werk, unglaublich gelungen und komplett dargestellt, das Buch zum Thema Taping.

9,5 von 10 getapten Sportlern