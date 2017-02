Süßes mit Kuss: Back-, Dessert- und Dekospaß für jeden Anlass: Ein echter Klassiker zeigt was in ihm steckt! Hier wird schnell klar, die Super Dickmann’s sind nicht nur eine Nascherei für Groß und Klein, sondern auch unglaublich vielseitig und Grundlage für viele wunderbare Rezepte. So wird der einfache Nachtisch schnell zum himmlischen Dessert für Gäste. Verpackt in verführerische Torten, Cupcakes oder fruchtige Tartes bringt dieser süße Klassiker jeden Kaffetisch zum Strahlen. Die Super Dickmann’s lassen sich kinderleicht verzieren und werden so im Handumdrehen zur liebevollen Tischdeko oder süßen Überraschung für die Liebsten. Mit den abwechslungsreichen Rezepten und Deko-Ideen zum Selbermachen werden Sie Ihren Gästen bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Boah, Wahnsinn, dies Buch wird einen besonderen Platz in meiner Küche bekommen, ich liebe Negerküsse und ja ich sage Negerküsse, weil ich es als Kind so gelernt habe, es ist mir egal wie politisch korrekt es ist, ich drücke damit keine politische Meinung aus, sondern benenne die Dinger einfach so, wie sie für mich heißen. Aber ich schweife ab, ich liebe Negerküsse und bin mir sicher, dass ich in Bälde öfter trainieren muss, wenn ich mir die ein oder andere Leckerei aus diesem Buch gönne. Manche Rezepte sind zwar ziemlich einfach gehalten, wie das gute alte Negerkussbrötchen, andere dafür aufwendiger aber auf jeden Fall für jeden was dabei.