Street Sharks, Vol. 1 ist eine Zeichentrickserie von Pidax Film aus dem Jahr 1995.

Street Sharks, Vol. 1: Dr. Paradigm ist ein größenwahnsinniger Forscher. In seinem Labor kreuzt er menschliche mit tierischen Genen. Bei einem Versuch mit den vier Söhnen seines Erzfeindes Dr. Bolton läuft jedoch einiges schief. Die vier Jungs werden zu halben Haien. Als Street Sharks kämpfen sie fortan gegen Dr. Paradigm und dessen DNA-Experimente.

Die Serie „Street Sharks“ war in den USA so erfolgreich, dass die Firma Mattel eigene Spielfiguren dazu herausbrachte. Synchronisiert wurde die Reihe in alle großen Weltsprachen. Für die ersten 13 Folgen wurden sogar zwei deutsche Sprachfassungen erstellt, die beide auf dieser DVD-Veröffentlichung enthalten sind.

Ich habe euch vor kurzem die Serie Extreme Dinosaurs vorgestellt, diese war ein Prequel zu dieser Serie. Im Grunde gehts um genau dasselbe. Ein Forscher versucht menschliche und tierische Gene zu kreuzen, hierbei nimmt er keine Dinosaurier, sondern Fische aller Art. Ich sehe sowas gerne, habe es auch in meiner Jugend gerne geschaut. Im Grunde wie Turtles, nur etwas actionreicher. Ich kann das jedem, der das in seiner Jugend schaute empfehlen, ich hatte mit den ersten Folgen der Serie auch heute noch meinen Spaß.

7,5 von 10 Verrückten Wissenschaftlern