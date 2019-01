Spirituelle Impulse zum Glücklichsein: Warum es anders werden muss, damit es besser werden kann ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 7. Januar 2019.

Letzte Aktualisierung am 21.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Spirituelle Impulse zum Glücklichsein: Abseits von spirituellen Klischees erzählt die Autorin aus ganz persönlicher Erfahrung und Perspektive ihr bewegtes Leben und ihre wunderbaren Entdeckungen auf dem Weg zu sich selbst. Karriere, Kinder, Ehe, Erfolg, tiefe Krisen und Wandlungen, hautnah ist der Leser dabei, im Bann einer schonungslos ehrlichen, authentischen und zugleich herzerfrischend erzählten Geschichte. Weder abgehoben noch oberflächlich zeigt die Autorin, wie das Leben selbst, „der ganz normale Wahnsinn“ des Alltags, zum besten Lehrmeister werden kann, wenn man offen bleibt für seine Botschaften. Absolut empfehlenswert für alle, die entdecken wollen, dass das Leben jeden Moment kleine und große Wunder für jeden von uns bereit hält.

Ich fand das Buch schon fast etwas witzig. Die Autorin schreibt wie Liebe funktioniert, ist aber geschieden. Das schreibt sie sogar selbst. Sie schreibt auch woran es lag, schweift aber in ihren Texten immer wieder ab. Oft wiederholen sich Phrasen oder werden bis zur Unkenntlichkeit ausgedehnt, dass man als Leser zwischendurch gar nicht mehr weiß worauf die Autorin überhaupt hinaus will. Ich fand den Abschnitt über eine Beziehung besonders wirr. Die Kernaussage war eigentlich eine sehr kurze, beschrieben mit Bildern die ich irgendwann nicht mehr so richtig verstanden habe. Da heißt es eine Beziehung funktioniert nur wenn man im Grunde erstmal egoistisch ist. Ich weiß nicht, ich konnte mit dem Buch leider nicht so viel anfangen. Ich hatte zu dem Buch keinen Zugang. Das ist aber nur meine Meinung, deine könnte eine ganz andere sein, daher empfehle ich dir das du dir einfach selbst mal ein Bild von dem Buch machst und reinschaust.

3,5 von 10 egoistischen Beziehungen