Smoothies zum Abnehmen – die 2-Wochen-Detox-Kur ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 9. Januar 2019.

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (09.01.2019)

Broschiert: 144 Seiten

Smoothies zum Abnehmen – die 2-Wochen-Detox-Kur: Power-Boost dank Detox-Smoothies: in nur 2 Wochen lässt sich der Körper entgiften, mit neuer Energie versorgen und dabei noch erfolgreich abnehmen- Die über 40 köstlich-gesunden Smoothies, Säfte und Infused Water, die den Stoffwechsel ankurbeln, sind schnell und einfach zubereitet. Mit dem Smoothie-Baukasten, den Wochenplänen und Wissenswertem zu essenziellen Nährstoffen von der Ökotrophologin Christina Wiedemann steht der 2-Wochen-Detox-Kur nichts mehr im Wege.

Ich liebe Smoothies, seit einiger Zeit habe ich einen Mixer und mixe mir so selbst Dinge zusammen die ich gerne mag. Ich bin beim experimentieren nicht so einfallsreich. Daher bin ich immer froh, wenn ich Bücher entdecke, die leckere Smoothie Rezepte parat haben. Am liebsten mag ich grüne Smoothies mit Spinat beispielsweise. Dieses Buch hat einige tolle Rezepte parat. Ob ich es nun schaffen würde meine Ernährung komplett auf Smoothies umzustellen, zum abnehmen weiß ich nicht, wer das vorhat, der wird hier auch Pläne zur richtigen Handhabung finden. Ich persönlich habe es mir aber wegen der vielen Rezepte besorgt und ersetze täglich eine Mahlzeit durch einen gesunden Smoothie, man fühlt sich danach auch so richtig frisch.

8,5 von 10 leckeren Rezepten