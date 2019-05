Schritt für Schritt zur Abschlussarbeit: gliedern, formulieren, formatieren ist ein Buch aus dem utb Verlag vom 15. April 2019.

Schritt für Schritt zur Abschlussarbeit: Dieser Ratgeber begleitet seine Leserinnen und Leser beim Schreiben von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten – vom Gliederungsentwurf bis zur Abgabe. Dabei werden nicht nur wissenschaftliche Formalia wie das korrekte Zitat und Literaturverzeichnis, sondern auch der Gebrauch einer angemessenen Sprache und sogar die Umsetzung im Textverarbeitungsprogramm Schritt für Schritt erläutert.

Dies Buch hätte ich vor einigen Jahren bei meiner Abschlussarbeit gebraucht. Damals, ich kann mich noch gut erinnern, musste ich mir über viele Wochen alles mögliche an Informationen und Konventionen aus dem Internet suchen. Das war mühsam und hat viel Zeit gekostet, die ich besser in die Arbeit gesteckt hätte. Meine arbeit war zwar sehr gut, aber bei weitem nicht so perfekt wie ich sie gerne gehabt hätte. Mit diesem Buch allerdings ist das weniger ein Problem, denn hier habt ihr alle Lösungen auf einem Fleck und könnt so sehr viel Zeit mit Recherche sparen und direkt mit eurer Abschlussarbeit loslegen. Daher meine klare Kaufempfehlung.

Herausgeber: utb GmbH

Auflage Nr. 3 (15.04.2019)

Taschenbuch: 388 Seiten

Ein weiteres Buch aus dem utb Verlag, dass ich euch empfehlen kann ist Grundlagen der Sportökonomie: Sport ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Seine Professionalisierung und Kommerzialisierung schreiten seit vielen Jahren rasch voran. Parallel dazu hat sich die Sportökonomie entwickelt: Sie wendet das ökonomische Instrumentarium auf das Phänomen Sport an und spricht Gestaltungsempfehlungen für das Sportmanagement und auch die Sportpolitik aus. Dieses Buch stellt diese Wissenschaftsdisziplin im Detail vor: Es vermittelt die notwendigen wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen, geht auf die Besonderheit der Zuschauernachfrage sowie die ökonomischen Charakteristika bei sportlichen Wettkämpfen ein und zeigt die Produktion sportlicher Leistungen im Teamsport auf. Es stellt zudem die ökonomischen Besonderheiten einer Liga dar und beleuchtet kundig den Arbeitsmarkt im Ligasport. Daneben werden die Themenfelder Sportwetten und Digitalisierung im Sport behandelt. Beispiele illustrieren den Stoff. Exkurse vermitteln ökonomisches Hintergrundwissen.

