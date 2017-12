Schnelle russische Rezepte – Die beliebtesten russischen Gerichte für den Thermomix® sind zwei Rezeptbände aus dem ThermoTasty Verlag von 2017.

Schnelle russische Rezepte: Einmal russisch essen und sich verlieben! Ja, das könnte euch passieren, denn die russische Küche bietet sehr viele äußerst leckere und deftige Gerichte, die immer wieder aufs Neue für viel Freude und guten Hunger an russischen Esstischen sorgen! Entstanden sind 40 Gerichte, die ihr ganz leicht in euren Alltag einbinden könnt und die auch für alle möglichen Anlässe prima geeignet sind. Selbstverständlich ist alles von mir mal wieder so einfach gehalten worden, dass ihr keinerlei Vorkenntnisse über die russische Küche benötigt!

Wer außerdem noch ein paar schöne Rezepte für den Thermomix sucht findet diese auch in diesem Verlag und zwar in dem Buch Deine besten Alltagsrezepte.

Mein bester Freund hat russische Wurzeln und ich bin früher das ein oder andere Mal in den Genuss gekommen Gerichte, die seine Mutter gekocht hat, zu essen. Das war immer so lecker, ich erinnere mich gerne an Piroschki oder auch Kartoschka. Nie hätte ich gedacht, dass ich das selbst mal kochen werde, aber so schwer ist das gar nicht, weiß dieses Buch und erklärt das auf einfache und minimalistische Weise ohne großes Drumherum. Ich kann euch das sehr empfehlen, russisches Essen ist sowieso etwas ganz besonderes, probiert es doch einfach mal aus.

Als Fan von schnellen und leckeren Gerichten, die ganz ohne exotische Zutaten auskommen, triffst du mit meinem Buch genau die richtige Wahl! Meine Rezeptsammlung von 60 Rezepten deckt vom Brot bis hin zu Cocktails so ziemlich alles ab, was lecker ist! Viele der Kreationen sind All-in-One Gerichte, die man im Handumdrehen mit einem Thermomix® zubereiten kann. Was auch immer an Gerichten in diesem Buch gelandet ist: Alle Kreationen sind von mir höchst persönlich ausgewählt, ausprobiert und auf Video festgehalten worden.

7,5 von 10 leckeren Rezepten