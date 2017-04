Schnelle Küche: Rezepte für jeden Tag: Spontane Gäste, die Kinder kommen früher nach Hause, die Nachbarn stehen vor der Tür? Alles kein Problem, denn nun stehen im Handumdrehen Häppchen und Snacks, Hauptgerichte und Desserts auf dem Tisch. Die Blitz-Gerichte sind in 10, 20 oder 30 Minuten fertig und bei den vielen Rezepten gehen so schnell nicht die Ideen aus. Der Trick dahinter: ein paar gesunde, haltbare Zutaten vorrätig haben, ein paar frische dazukaufen und dann höchstens eine halbe Stunde in der Küche verbringen – und schon bleibt mehr Zeit zum Schlemmen und Genießen! „Schnelle Küche“ ist das richtige Kochbuch für alle, die blitzschnelle, leckere Rezepte lieben: Berufstätige und Familien, Resteverwerter und Singles, To-go-Fans und Kochanfänger.

Ich arbeite ja die meiste Zeit des Tages, meistens 10-12 Stunden, es kann auch mal mehr werden. Das ist der Nachteil bei Selbstständigkeit. Davon abgesehen gibt es aber auch viele Vorteile, aber das nur mal so am Rande. Natürlich ist ein Thema des Tages immer das Essen. Wann macht man sich was. Wenn ich morgens um 6 anfange zu arbeiten und gegen 18 Uhr Feierabend mache habe ich selten Lust und Laune noch stundenlang in der Küche zu stehen und zu kochen, abzuwaschen und und und. Ich bin dann einfach auch kaputt, daher gehe ich gerne noch was essen, oder die guten alten Fertigprodukte kommen zum Einsatz. Dies Buch hilft mir diesen Umstand jetzt zum positiven zu verändern und bietet allerhand Rezepte mit einer Zeit von 10, 20 und 30 Minuten, also alles noch im Rahmen. Dabei sind die Rezepte sehr vielfältig vorhanden, abwechslungsreich und sehr angenehm kurz beschrieben. Dazu noch schöne Bilder und fertig ist das solide Kochbuch für alle die, die keine Zeit zum komen haben.