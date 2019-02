Resist ist das neueste Album von Within Temptation und Vertigo Berlin (Universal Music) vom 1. Februar 2019.

Vertigo Berlin (Universal Music)

Audio CD

Resist von Within Temptation: Nach zwei Jahrzehnten sind Within Temptation bereit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. “Resist” ist ohne Frage ein Metal-Album, das seine Inspirationen aus unserer modernen, futuristischen Gesellschaft bezieht – musikalisch wie persönlich – und sie in überwältigende Arrangements und düstere Melodien verwandelt.

Das siebte Studioalbum von Within Temptation ist mit zehn hymnischen Songs ausgestattet – von extrem tiefgründig bis überwältigend bombastisch – und beinhaltet Kollaborationen mit berühmten Sängern wie Jacoby Shaddix (Papa Roach) und Anders Fidén (In Flames). Ein echter Meilenstein mit einer sehr wichtigen Botschaft: “Wache auf und verteidige deine Freiheit.”

Within Temptation ist natürlich ein Begriff, ich glaube jeder kennt das ein oder andere Lied der Band, aber massentauglich ist das eher nicht, deswegen habe ich mir bisher auch noch kein Album der Band angehört und hole das mit diesem endlich mal nach. Ich glaube als Metal-Fan ist das schon ein Highlight. Ich höre Metal ab und an ganz gerne mal und fand dieses Album richtig klasse. Der vierte Track Supernova hat reingehauen, den habe ich sicher bisher 20 Mal gehört, für mich der Tophit auf diesem Album. Ich kann euch wirklich empfehlen selbst mal reinzuhören, auch wenn Du Metal nur ab und an mal hörst, hier wirst du begeistert sein. Allerdings sind „nur“ 10 Tracks enthalten, das ist für ein Album leider viel zu wenig, da muss ich dann leider meckern, die 10 Tracks lohnen sich aber trotzdem.

„Resist“ gibt es auch als Limited Fambox mit den Instrumentals, Band Poker Karten, zwei Gitarren Plektren, einer Albumkassette und einem exklusivem „Resist“ T-Shirt in Größe M, L oder XL.

7,5 von 10 Supernovas