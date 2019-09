Vikings Chant ist das neue Album von Skald und We Love Music (Universal Music) vom 20. September 2019.

Vikings Chant von Skald

SKÁLD ist ein in der nordischen Mythologie inspiriertes einzigartiges Musikprojekt. Das Projekt wurde im Laufe der Zeit von einer Gruppe Enthusiasten entwickelt und entstand, als der Komponist Christophe Voisin-Boisvinet auf ein Trio talentierter Sänger traf, deren Stimmen untypische Klangfarben hatten.

Gemeinsam beschlossen sie, der Poesie der uralten Skalds neues Leben einzuhauchen, deren antike Sprache – Altnordisch – Geschichten der Wikinger und ihrer Götter erzählten. Im frühen Mittelalter waren die Skalden der skandinavischen Gesellschaft Erzähler, Dichter und Musiker. Ebenso wie die Barden der Kelten sangen sie das Lob ihrer Blutlinien und erzählten die epischen Heldentaten oder die Heldentaten ihrer Götter in Zeiten, in denen die mündliche Überlieferung souverän war.

Interessante Musik dachte ich beim hören. Ich verstand zwar die Texte nicht wirklich aber die Musik fand ich stark. Es ist auf jeden Fall mal was anderes und geht so in die Richtung Rock / Metal. Ich kannte so eine art von Musik bisher noch nicht und bin irgendwie schon begeistert. Ich habe das Album nun 3 Mal hintereinander laufen gelassen und finde es richtig schön, hört doch selbst einfach mal rein.