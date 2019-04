Popcorn Für Alle! ist das neue Album von Simon Sagt und Noch Mal!!! (Universal Music) vom 26. April 2019.

Popcorn Für Alle! von Simon Sagt: Der Hamburger Musiker, Gitarrenlehrer und Songschreiber Simon Bergholz präsentiert unter dem Namen Simon sagt einfach gute Kindermusik ohne Altersgrenze. Simon sagts Musik ist wie ein bunter Animationsfilm, den Jugendliche und Erwachsene genauso cool finden können wie Kinder. Entdeckt wurde Simon als Sänger im Rolf-Zuckowski-Musical des Jungen Musicals Braunschweig – von Rolf Zuckowski selbst, der ihn begeistert als neuen Künstler für sein Label „noch mal!!!“ (Deine Freunde, Eule findet den Beat) unter Vertrag nahm. Ihn überzeugten Simons gutes Gespür für die angesagten Themen größerer Kinder, die starken Mitsingrefrains und die frische Mischung aus witzigen Versen und richtig guten Grooves und Sounds von Indierock bis HipHop.

Rolf Zuckowski: „Als ich Simon erlebte, ging mir schnell ein Licht auf: Der Junge bringt‘s! Mit seiner umwerfend direkten und erfrischenden Art auszudrücken, was Kinder bewegt und Erwachsenen die Augen öffnet, wird Simon schnell viele Fans gewinnen. Sein Album `Popcorn für alle!´ ist eine Fundgrube für Kinderhits einer neuen Dimension. Viel Spaß beim Zuhören, Mitsingen und Abfeiern!“

Man könnte Simon sagt ganz einfach beschreiben, ein moderner Rolf Zuckowski mit moderner Musik für Kinder. Ich finde die Idee klasse, sowas gabs meines Wissens in den letzten Jahren nicht. Ich habe so spontan die Schlümpfe im Kopf, die so aktuellere Tracks moderner für Kinder singen, was aber wenig Niveau hat. Mehr Niveau hat da Simon sagt schon. Ich finde das eine herrliche Idee Kindern so Musik näher zu bringen mir modernen Elementen und kindgerechten Texten, wo man als Erwachsener keine Angst haben muss, dass das Kind irgendwelche komischen Wörter aufschnappt. Kann ich sehr empfehlen, hört unbedingt mal rein.

8,5 von 10 schönen und modernen Kinderliedern