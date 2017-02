Nightmare on Elm Street 4: Zwei Jahre, nachdem Freddy Krueger von den letzten der Elm-Street-Kids besiegt worden ist, kehrt er in den Träumen der jungen Kristen zurück und ermordet erst zwei ihrer Freunde, bevor er sie selbst umbringt. Kurz vor ihrem Tod jedoch ruft Kristen die schüchterne Alice in ihren Traum und überträgt ihr ihre übernatürlichen Fähigkeiten.

Ich habe die Nightmare on Elm Street Teile mit Freddy Krüger glaube ich so mit 17 oder 18 Jahren gesehen. Damals aber geschnitten, da gab es, soweit ich das sagen kann, noch keine uncut Versionen. Die Versionen auf dieser Blu-ray sind überarbeitet, also ein geiles Bild und ungeschnitten. Wie gesagt, ich war damals sehr jung, das ist nun etwa 20 Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe, Zeit sie also noch einmal zu sehen und zwar ungeschnitten.

Ich muss ehrlich gestehen, dass dieser vierte Teil, der ja erst seit 2015 nicht mehr indiziert ist, von der Story bisher der schlechteste Teil war. Von den Effekten aber der Beste und er hatte so etwas trashiges, was die anderen Filme in der Form nicht hatten, eben so übertrieben 80er Jahre, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Insgesamt fand ich den Film aber wirr und es ist etwas schade, dass man sich nicht auf die Stärken des ersten Teils besonnen hat, ich hoffe sehr der fünfte Teil wird wieder besser, an den habe ich nämlich so gar keine Erinnerung mehr, obwohl ich die Filme in meiner Jugend alle mal geschaut habe.

