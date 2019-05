Nie Wieder Allein ist die neue Singel von Falk und Alster Records (Timezone) vom 14. Juni 2019.

Nie Wieder Allein von Falk: FALK – dahinter steckt der Sänger & Songschreiber Sebastian Falk, der zehn Jahre lang mit englischen Texten, unter „Falco Trio“ deutschlandweit knapp 400 Konzerte gespielt und fünf Alben veröffentlicht hat. Und das alles ohne Plattenfirma, ohne Management oder einer Bookingfirma. Andere hätten bei so einem Pensum schon längst aufgegeben und alles hingeschmissen. So nicht bei FALK, er glaubt an seine Musik, möchte seine Geschichten erzählen und hält dabei gerne die Fäden selber in den Händen. Damit seine, jetzt 3-jährige, Tochter auch versteht, was er auf der Bühne singt, kam 2017 der Wechsel zur Muttersprache und damit auch ein Neuanfang. Doch seine Zuhörer folgten Ihm als hätte er zehn Jahre lang nichts anderes gemacht und das Feedback zu den neuen Liedern war durchweg positiv. FALK kann jetzt noch echter und ehrlicher in seiner Musik sein und zeigen wer er wirklich ist.

Diese Cd ist so ein Mix aus Album und Singel. Für eine Singel sind es zu viele unterschiedliche Tracks, nämlich 6. Für ein Album ist das allerdings viel zu wenig. Bevor ich zur Musik komme muss ich leider sagen, dass das vom Preis her etwas hoch ist nach meinem Empfinden, entscheiden muss das jeder selbst. Aber kommen wir zur Musik, die finde ich richtig gut. Die Musik ist eher dabei so okay, aber richtig gut sind die Texte. Ich glaube das muss man aber einfach besser live erleben, das ist ein Künstler der wohl live mehr Spaß macht als auf CD, daher kann ich euch folgende Termine empfehlen.

Live:

04.05. Kulturnacht – Itzehoe

10.05. Harbour Pride – Hamburg

11.05. Hafengeburtstag – Hamburg (90,3 Bühne)

26.05. Landesgartenschau – Wittstock Dosse

02.06. Musik unterm Sternenzeit – Bad Segeberg

16.06. Altstadtfest – Stade

22.06. BRIDGE GIGS FOR PEACE – Hamburg 02.08. RockBi Festival – Geesthacht

21.08. Musik & Stulle, Hamburg

23.08. Stadtfest Bergedorf – Hamburg

06.09. Fischhalle Harburg – Hamburg

20.09. Deck2 – Buxtehude

26.09. Nochtspeicher – Hamburg (Support für Florian Künstler)

7,0 von 10 soliden Tracks