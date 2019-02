Mit Dir ist das neueste Album von von Josef Hien und Sturm & Klang (Alive) vom 22. Februar 2019.

Mit Dir Josef Hien, Mit Dir

Sturm & Klang (Alive)

Audio CD

Mit Dir von Josef Hien: Josef Hien ist ein Geschichtenerzähler. Seine eigene Geschichte? Angestellter, Whistleblower, Liedermacher von der Gitarre zum Schreiben gebracht, politisch, humorvoll, von Konstantin Wecker entdeckt. In seinem Album -Mit Dir- meldet er sich mit wundersamen Fragen: Kann ein Adler ein Huhn sein? Warum ist Reinhard Mey immer besser, und was kann man dagegen tun? Was ist ein Elitepartner? Und hackt eine Krähe einer anderen wirklich nie ein Auge aus? Die Antworten finden sich tief in seinen Geschichten, die genauso böse wie warmherzig und nachdenklich sein können, mit einem wachen Blick für alles Menschliche.

Ich habe dieses Album vor kurzem entdeckt, weil der Künstler Josef Hien von Konstantin Wecker entdeckt wurde. Konstantin Wecker mag ich sehr, tolle Musik und ich dachte mir, wenn er ihn gut findet, dann will ich da auch unbedingt reinhören. Die Musik ist im Grunde ähnlich wie die von Reinhard Mey, der Künstler selbst bringt Reinhard Mey ins Gespräch und muss sich daher, wie ich meine, einen Vergleich auch gefallen lassen. Vom musikalischen her kommt das der Musik von Reinhard Mey sehr nahe, selbst vom Gesang ist das sehr ähnlich, aber die Texte von Reinhard Mey sind um ein vielfaches besser und intensiver. Ich fand hier lediglich der Track „Mitten im August“ kam da heran, weil dieser zusätzlich auch noch sehr kritisch war. Insgesamt ist das aber ein tolles Album mit guter Musik nur viel zu wenig Tracks, ich hätte mir da durchaus noch ein paar mehr gewünscht. Ich kann euch aber empfehlen hier einfach mal reinzuhören, es lohnt sich.

7,5 von 10 schönen Liedern