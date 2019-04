Millionen Momente ist das neueste Album von Wind und Da Records (Da Music) vom 17. Mai 2019.

Millionen Momente Wind

Da Records (Da Music)

Audio CD

Millionen Momente von Wind: Im Wonnemonat Mai gibt uns die Gruppe WIND mit ihrem neuen Album ihr aktuelles Sommerprogramm 2019 bekannt, das uns diesmal unter dem Motto Millionen Momente wahrhaft verzaubert. Vor allem den herzerfrischenden Titelsong sollte es im Rahmen der Gesundheitsform von jeder Krankenkasse gleich auf Rezept geben, führt er uns doch so lebensfroh vor Ohren, wie kostbar jeder Augenblick unseres Lebens ist und wie sehr wir jeden Moment bewusst genießen sollten.

Also lassen wir uns von dieser Lebensfreude nur zu gern anstecken und fliegen mit WIND durch den Sommer, tanzen im Park, singen in der Badewanne, fahren Riesenrad und lassen unser Herz berühren von diesen sommer- und herzerfrischenden Schlagern ihres neuen, gesundheitsfördernden Longplays. Wer diese CD im Gepäck hat, darf sich auf einen musikalischen Roadtrip durch den Sommer freuen und – wie es der wunderschöne Titel Meilenweit so treffend ausdrückt – dort ankommen, wo uns unser Herz hinführt und wo Liebe ist!

Die Gruppe Wind gibt es schon echt lange, ich kenne sie sogar noch aus meiner Jugend und ich bin schon fast 40 Jahre alt. Die Besetzung ist aber immer mal wieder eine andere, das ist also relativ unkonstant, konstant sind aber die Lieder und zwar konstant angenehm zu hören. Das Album hat frische Sounds, richtig schöne Sommermusik, wenn jetzt auch kein Lied drauf ist wo ich sagen würde das es der absolute Top-Hit wäre, aber dafür ist das Album gesamt gut und wer diese Musikrichtung mag, der wird mit der CD, zb. im Auto oder beim Grillen viel Spaß haben.

7,5 von 10 soliden Tracks