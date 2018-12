Mathildas Weg ist ein Film mit u.a. Helga Xochitl Ingólfsdóttir und Agnes Líka Harðardóttir von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2015.

Mathildas Weg Studio Hamburg Enterprises (14.12.2018)

DVD, Freigegeben ohne Altersbeschränkung

Laufzeit: 62 Minuten

Helga Xochitl Ingólfsdóttir, Agnes Líka Harðardóttir, Þröstur Leó Gunnarsson, Ingibjörg Reynisdóttir, Isabel Karin Agilar

Deutsch

Mathildas Weg: Die 13jährige Mathilda wird von ihrer Klassenkameradin Silja in der Schule gemobbt. Obwohl die Situation sie psychisch sehr belastet und es ihr sehr schwerfällt, schafft Mathilda es, in dieser fast unerträglichen Situation Kraft zu finden. Sie weiß, dass es einen Grund geben muss, weshalb Silja sich ihr gegenüber so verhält. Deshalb lässt sie sich auf keinen Streit ein und versucht stattdessen herauszufinden, warum ihre Peinigerin so handelt.

Ein einfacher, aber toller Film um mobbing in der Schule. Dieser Film hilft, denke ich, Mobbing-Opfern sich in die Gegenseite und ebenso den Mobbern sich in die Gegenseite einzufühlen und zu merken warum man das macht bzw warum das mit einem gemacht wird. Dadurch hat der Film einen enormen Mehrwert. Dazu ist er wirklich schön gemacht, gefühlvoll, mit tollen Bildern, aber eben einfach. Für mich hat das sehr gepasst, die Story kam bei mir an, da braucht es keine mega Effekte oder Wendungen aller Art, der Film ist gut, genau so wie er ist und so kann ich ihn sehr empfehlen.

8,5 von 10 Schulchören