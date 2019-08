Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen ist ein Buch aus dem Tectum Wissenschaftsverlag vom 15. Juli 2019.

Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen: Wie lässt sich ein altersgerechtes Krafttraining anleiten und ausüben? Welche positiven Effekte kann Krafttraining bei Therapie und Übergewicht haben? Und sollten Kinder und Jugendliche überhaupt schon Krafttraining durchführen?

Michael Fröhlich, Jürgen Gießing und Andreas Strack wollen hier Klarheit schaffen! Ihr umfassender Überblick über den aktuellen Forschungsstand zeigt zum einen auf, dass ein richtig und altersgerecht durchgeführtes Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen vielfältige positive Effekte haben kann. Zum anderen verdeutlichen sie, dass kritische Aspekte des Krafttrainings bei Kindern und Jugendlichen oftmals nur pauschalisiert und wenig differenziert wiedergegeben werden. Pädagogische Hinweise, Trainingsempfehlungen und Übungspläne, sowie zahlreiche bebilderte Übungsbeispiele machen „Krafttraining bei Kindern und Jugendlichen“ zu einem unverzichtbaren Fachbuch für an der Thematik interessierte Trainer, Studierende und Eltern kraftsportbegeisterter Kinder.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis zu diesem Buch selbst gedacht habe, dass Kinder keine Kraftübungen machen sollten, weil die Entwicklung dadurch behindert wird. Die Autoren wissen es aber besser und erklären worauf man zu achten hat. Das bietet viel Spielraum für entweder übergewichtige Kinder oder einfach Kinder die Kampfsportbegeistert sind. Aber achtet immer auf eines: übertreibt es nicht. Das Buch zeigt darüber hinaus noch klasse Übungen die man ohne Probleme machen kann, leider sind die Bilder alle in schwarz weiß, das ist etwas schade, das hätte ich mir qualitativer gewünscht, ändert aber nichts an dem sonst so klassen Inhalt des Buchs.

8,5 von 10 Hantelstangen