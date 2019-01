Kölner Haie – Wie geht das? ist ein Buch aus dem Bachem, J P Verlag vom 3. Dezember 2018.

Letzte Aktualisierung am 8.01.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Kölner Haie – Wie geht das?: Spannung, Dynamik, Action und Teamwork: Eishockey, der schnellste Mannschaftssport der Welt, begeistert Groß und Klein gleichermaßen. Erstmals können junge Sportbegeisterte nun einen Blick hinter die Kulissen eines der erfolgreichsten und traditionsreichsten Clubs in Deutschland werfen: der Kölner Haie. Durchschnittlich über 12 000 Fans besuchen die Heimspiele des Kölner Eishockey-Clubs in einer der größten Hallen Europas und lassen sich von spannenden Partien mitreißen. Das Sachbuch erklärt, warum für viele Fans Herbst und Winter die schönsten Jahreszeiten sind, aus wie vielen Teilen eine Spielerausrüstung besteht, was ein Puck ist, was junge Talente beim Haie-Nachwuchstraining lernen und warum Maskottchen Sharky so gut tanzen kann.

Früher habe ich wesentlich mehr Eishockey geschaut und war immer ein bisschen Fan der Kölner Haie. Leider ist die Begeisterung dann einige Jahre eingeschlafen bis vor kurzem. Irgendwie habe ich den Sport wieder für mich entdeckt und war ebenso wieder begeistert von den Kölner Haien. Da ich aber nicht viel über den Club weiß, habe ich dieses Buch zur Info genommen und wurde ruckzuck aufgeklärt und meine Fragen wurden super beantwortet, zumindest die meisten. Man erfährt allerhand wissenswertes über den Club, was auch toll geeignet ist für den jungen Fan. Zudem jede Menge Bilder die das Buch sehr lebhaft machen, ich kann es euch daher sehr empfehlen.

8,5 von 10 Haien