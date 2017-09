Kochen und backen mit der Maus: Rezepte, Tipps und Tricks für kleine und große Maus-Fans ist ein Buch aus dem ZS Verlag von 2017.

Kochen und backen mit der Maus: Eigentlich ein Buch über das ich schmunzeln musste. Es sind ganz normale, leckere Rezepte enthalten und auf jedem Bild ist ein Charakter mit dabei, die Maus, der Elefant oder der gelbe Vogel. Im Grunde macht das gar nicht viel aus und das Thema des Buches hat sonst auch mit der Maus nicht viel zu tun, aber dadurch sieht es witzig aus. Für mich als Erwachsener auf den ersten Blick süß, auf den zweiten unnütz.

Für Kinder aber ein Highlight, denn Kinder sehen so etwas ganz anders und lassen sich dadurch zum kochen begeistern, so ist dies Buch also gerade dann, wenn ihr mit euren Kindern zusammen etwas kochen wollt schon ein kleines Highlight. Dabei sind die Rezepte bunt gemischt, von ungesunden Blognese Gerichten bis zu gesunden Gemüsesticks ist alles dabei, eventuell könnte man euren Kindern so auch mal gesundes näher bringen. Einen Blick ist das Buch also auf jeden Fall mal wert.

Wer gerne backt und auf der Suche nach so Grundrezepten ist, dem kann ich abseits von diesem Buch eines empfehlen, es heißt ganz einfach Grundbackbuch.

Unser Bestseller seit fast 30 Jahren – neu und überarbeitet! Mit dem neuen Dr. Oetker Grundbackbuch macht das Backen Riesen-Spaß und Freude…selbst echten Anfängern. Das Grundbackbuch ist die große Backschule für die ersten Schritte auf dem Weg zu leckeren Torten, Kuchen, Brot und herzhaftem Gebäck.

7,0 von 10 blauen Elefanten