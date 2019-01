Jäger des Verlorenen Satzes ist das neueste Programm von Willy Astor und Donnerwetter Musik/Cargo vom 14. Dezember 2018.

Jäger des Verlorenen Satzes von Willy Astor: Der Podestsänger Willy Astor präsentiert sein neues Programm für Wortgeschrittene und ist der Jäger des verlorenen Satzes. Alles, was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich zum Vorschein! Der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern ist wieder unterwegs mit neuer Wortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Astor erzählt sinnlose Geschichten mit Tiefgang und Bedeutung, singt Liebeslieder und Augenlieder, leicht begleitet auf Gitarre und Piano, er wird zwar nicht so gut spielen wie es der Paolo conte, dafür singt er aber von Nudeln, die früher mal Teig waren und sieht Frauen in New York gerne bei Donner kehren.

Als ich so um die 19 Jahre alt war, was jetzt auch schon wieder 20 Jahre her ist, hatte ich eine Freundin in München. Ich selbst wohne in Norddeutschland und hatte bis damals von Willy Astor noch nie etwas gehört. Erst dort in München habe ich ihn das erste Mal auf CD gehört und mich kaputtgelacht über seinen tollen Wortkreationen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich saß am Abend mit dem Vater meiner damaligen Freundin im Wohnzimmer auf der Couch und habe Willy Astor gehört. Vor kurzem hatte ich mal ein Album mit Musik von Willy Astor, dieses neue Programm ist allerdings sein erstes das ich seit damals höre, weil er einfach bei uns in der Region wenig bekannt ist und ich muss zugeben, ich habe ihn lange Zeit vergessen und mit diesem neuen Programm für mich wieder entdeckt. Ich konnte, wie damals auch, heute noch extrem über seinen Humor lachen. Es geht aber auch direkt gut los mit dem Dill Song, müsst ihr hören, ihr werdet Tränen lachen.

8,5 von 10 Nachbarin mit Dill doa