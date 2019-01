Im Auge des Tornados – Wie du zum Helden deines Lebens wirst ist ein Buch aus dem sorriso Verlag vom 23. November 2018.

Im Auge des Tornados – Wie du zum Helden deines Lebens wirst: Im Leben vieler Menschen tobt ein Tornado: Massive Veränderungen in Beruf und Privatleben und auch in Unternehmen, wo ein Change-Prozess den nächsten jagt, geben uns das Gefühl, nur noch im Hamsterrad, aber nicht mehr wir selbst zu sein. Wie schaffe ich es, in diesem alltäglichen Sturm innere Ruhe und Gelassenheit zu finden? Wie kann ich mit den ständigen Veränderungen positiv umgehen? Wo finde ich die Lösungen meiner Probleme und die Kraft zum Auftanken? Und wie gelingt mein Leben in einer Welt des endlosen Wandels? Viele stellen sich diese Fragen, aber sie finden keine Antwort, denn sie suchen am falschen Ort. Das, worum es wirklich geht, finden wir nicht außerhalb, sondern mittendrin im Auge des Tornados.

Da, wo es ganz still ist. Um dorthin zu gelangen, ist eine Reise nötig deine persönliche Heldenreise. Roland Löscher zeigt dir die sieben Stationen dieser Reise und gibt dir viele hilfreiche und inspirierende Werkzeuge für ihr Gelingen. Unterwegs triffst du spannende, berührende und humorvolle Geschichten von Menschen, die ihre Reise bereits angetreten und ihr Leben zum Besseren verändert haben. Starte deine Reise ins Auge des Tornados und werde zum Helden deines Lebens.

7,0 von 10 Veränderungen