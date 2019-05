Handbuch Basketball: Technik – Taktik – Training – Methodik ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Sportverlag vom 20. Mai 2019.

Handbuch Basketball: Technik – Taktik – Training – Methodik: Das neue Handbuch Basketball steht in der Nachfolge des erstmals im Jahr 1972 herausgegebenen Basketball-Handbuchs, des Standardwerks der Trainerausbildung im Deutschen Basketball Bund. Seit der letzten Auflage hat sich das Basketballspiel rasant weiterentwickelt, ist komplexer und vielfältiger geworden. Dieses neue Handbuch trägt dem Rechnung.

Alle wichtigen Aspekte des Spielens und Trainierens werden umfassend dargestellt: die historischen Grundlagen des Basketballspiels, physische und psychische Spielan-forderungen mit daraus abgeleiteten Trainingsinhalten, methodische Herangehensweisen zur Vermittlung der Spielgrundlagen, grundlegende technische und taktische Fertigkeiten und Fähigkeiten in Angriff wie Verteidigung, Möglichkeiten der Trainingsund Wettkampfsteuerung, sportmedizinische Grundkenntnisse, Ernährungsthemen und die Dopingproblematik.

Das Handbuch informiert darüber hinaus über die wichtigen basketballrelevanten Sportorganisationen, über Basketball als Schulsport, Streetball und 3X3-Basketball, Beach- und Mixed-Basketball, Rollstuhl-Basketball sowie Mini- und Senioren-Basketball.

Seit ich nach sehr langer Zeit mal wieder vor kurzem ein Basketballspiel gesehen habe bin ich wieder Feuer und Flamme für diesen Sport. Bei uns in der Nachbarstadt spielen die EWE Baskets, eine der Top Mannschaften der Basketball Bundesliga. Auf jeden Fall bin ich wieder sehr begeistert von diesem Sport und bin gerade dabei mir alles darüber beizubringen, deswegen habe ich zu diesem Buch gegriffen, was wirklich alles über den Sport erzählt. Alles was man nur über Basketball wissen kann wird hier beschrieben. Ob das nun taktische Dinge sind, Trainingseinheiten, Techniken oder Methodiken, hier erfährt man einfach alles. Für jeden Basketball-Spieler und Fan ein absolutes Highlight und Pflichtkauf.

10 von 10 Slam Dunks