Größer Als du Denkst von Diane Weigmann: Diane Weigmann ist eine der emsigsten Sängerinnen ihrer Generation, die eine Reihe Soloalben, davor viele Jahre lang Veröffentlichungen mit ihrer Mädchenband Lemonbabies, mehrere Alben von Kinderliedern, Film- und Fernsehmusik und Gastspiele bei etlichen Musikern (u.a. die Ärzte, Bela B oder Thomas D.) vorzuweisen hat. Vor allem aber ist Diane Weigmann eine der beliebtesten Songwriterinnen Deutschlands, die für zahllose namenhafte Musiker komponiert und textet und Lieder zu ihrem Markenzeichen gemacht hat, die authentisch und punktgenau sind und keine Angst vor echten Gefühlen haben.

Auf eine neues Diane Weigmann Album warten ihre Fans schon seit Jahren, aber sie hat sich Zeit gelassen damit, mehr als drei Jahre hat es gedauert, denn ein gutes Album ist eines, auf dem es auch etwas zu erzählen gibt. Auf ihrem fünften Album „Größer als Du denkst“ tut sie das – über das Leben, Lieben und Loslassen, über das, was Menschen ausmacht, sie beeinflusst und prägt. Mit ihren gefühlvollen Popsongs gelingt es ihr wie kaum einer anderen uns in unterschiedlichste Gefühlswelten mitzunehmen; zurück bleibt immer ein wohlig-warmes Gefühl, Lebenslust und das große Glück der kleinen Dinge.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Diane Weigmann bisher nicht wirklich kannte, die Musik ist mir neu, aber ich war von dem Album schon begeistert. Zum einen merkt man an der Aufmachung die Liebe zum Detail. Die Danksagungen und vor allem das kleine Goodie dabei in Form von Wildblumen Samen. Finde ich eine süße Idee, weil man sich so viel mehr mit dem Album beschäftigt. Die Musik selbst war auch schön, man muss ehrlich sein, Diane Weigmann hat nicht die fetteste Stimme, dennoch passt sie wunderbar zu ihrer Musik und ich habe mich erwischt, dass ich das Album als es durch war direkt wieder eingelegt habe, was ehrlich gesagt auch nicht so oft vorkommt. Hört einfach selbst mal rein, es lohnt sich.

8,5 von 10 wunderschönen Stimmen und wilden Blumen