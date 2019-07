Fußball ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 30. April 2019.

1 Bewertungen Fußball John Malam, Clive Gifford

Herausgeber: Die Werkstatt

Auflage Nr. 1 (30.04.2019)

Gebundene Ausgabe: 320 Seiten

Fußball: Dieses Buch ist eine wahre Goldgrube für alle Fußballfans, denn es ist ein Nachschlagewerk, auf das niemand mehr verzichten möchte, hat er es einmal in der Hand gehalten. Es ist DIE Enzyklopädie des schönsten Sports der Welt, vollgepackt mit Informationen. Zugleich wirkt das Buch auch ohne Worte: Etwa 800 Fotos erzählen die Geschichte und Gegenwart des Fußballs auf eine eigene Art und Weise.

Ich bin großer Fußballfan, genauer gesagt Fan vom 1. FC Köln. Ich liebe Fußball, ich schaue jedes Spiel was ich irgendwo finde und bin einfach seit Jahrzehnten begeistert. Dieses Buch ist so wie ich mich fühle, voller Eindrücke, voller Wissen und einfach genau so Verrückt nach dem Sport wie ich. Es bietet gefühlt unendlich viele Informationen über Weltmeisterschaften, Ligen, Spielern, Mannschaften und und und. Dabei hat es wirklich tolle Bilder parat, die einfach nur beeindruckend sind. Für einen Fußballfan ein absoluter Pflichtkauf, hier müsst ihr unbedingt mal reinschauen, es lohnt sich sehr.

10 von 10 Elfmetern