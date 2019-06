Fußball: Durch Spielen zum Taktikfuchs ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 18. Juni 2019.

Letzte Aktualisierung am 25.06.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Fußball: Durch Spielen zum Taktikfuchs: Taktik im Fußball theoretisch und praktisch verständlich zu vermitteln, ist nicht leicht. Der Bedarf an guten Lehrwerken ist deshalb in diesem Bereich überaus groß. Das im Buch beschriebene, dreistufige Spielreihenmodell ist ein ganz neuer Ansatz und wendet sich gezielt an Lehrer und Vereinstrainer. Entsprechend des Alters- und Leistungsniveaus der zu trainierenden Gruppe werden zahlreiche Spielformen zu diversen taktischen Inhalten angeboten, wobei unterschiedliche Rahmenbedingungen gezielt Berücksichtigung finden. Alle Spielformen können direkt in die Praxis umgesetzt werden. Das Zielspiel wird dabei immer konsequent im Blick behalten. Dieses einmalige Erfolgskonzept ist aus dem modernen Trainingsalltag nicht mehr wegzudenken.

Ein richtig klasse Buch, das euch, wenn ihr zb. Jugendtrainer seid voran bringen wird. Ich sehe da viel Potential im Amateurfußballbereich. Jugendmannschaften, selbst bei Herrenmannschaften im unterklassigen Bereich. Man habt sich damit einfach von anderen Mannschaften ab, wenn man diese Methoden im Training einsetzt, weil es ein Stück Profisein in den Amateursport mitbringt. Ich wette so kann man sich leicht einen Vorteil vieler anderer Mannschaften verschaffen und ein Stück weit erfolgreicher sein, daher meine klare Empfehlung für dieses Buch.

9,0 von 10 Trainingsspielen