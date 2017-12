Es war einmal … Abenteurer und Entdecker ist eine Kinderserie, bei der man allerhand lernt von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 1996.

Es war einmal … Abenteurer und Entdecker: Die Entdecker neuer Länder und Kontinente haben eines gemeinsam: Sie kennen keine Angst! Dschingis Khan erobert mit seinen wilden Reiterhorden das zweitgrößte Reich aller Zeiten, Ibn Battuta reist Tausende von Kilometern durch die islamische Welt. La Condamine befährt den gesamten Amazonas, Stuart durchquert zu Fuß die Wüste Australiens, um einen Weg vom Süden nach Norden zu finden. Amundsen, der erste Mensch, der den Südpol erreicht, überlebt ein Jahr im Packeis. Maestro und seine Freunde erleben abenteuerliche Forschungsreisen. Begleite sie in die entlegensten Ecken der Welt – auf den Grund des Ozeans in über 10.000 Meter Tiefe und bis zum Gipfel des Mount Everest.

Eigentlich heißt der original Titel dieser Serie aus den 90er Jahren Es war einmal … die Entdeckung unserer Welt, aber das nur mal so am Rande. Ich denke jeder der über 30 ist wird diese Serie noch kennen, die meisten aus ihrer Jugend, genau wie ich. 1996 war ich so 16 oder 17 Jahre alt und kann mich erinnern, dass ich dennoch Spaß gehabt habe und manches Mal sogar noch was gelernt hatte, das ist also durchaus nicht nur für ganz kleine Kinder etwas. Ich würde sogar sagen, dass man als Erwachsener noch was lernen kann. Für mich hatte diese Box wirklich schöne Erinnerungen parat, daher musste ich sie unbedingt haben als ich sah, dass sie diese Tage neu auf DVD erschien. Auch andere Boxen dieser Serie, die wohl jeder kennt, sind zu bekommen. Also egal in welchen Jahren man klein war, man findet sie alle und nicht nur das, man hat richtig Spaß beim Gucken, vielleicht zusammen mit euren Kindern? Wissen hervorragen und witzig verpackt, was will man mehr.

9,0 von 10 Seefahrern