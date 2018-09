Einfach Weihnachtsbäckerei sind Kochbücher von Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 4. September 2018.

Einfach Weihnachtsbäckerei

Weihnachten steht wieder vor der Tür, nur noch wenige Monate und erst letzte Woche habe ich im Supermarkt die ersten Süßigkeiten zu Weihnachten gefunden, viel empfinden das als zu früh, ich denke es ist legitim, dass man schon so früh im Jahr anfängt. Ich selbst bin ein großer Hobbykoch und habe im Zuge dessen einige Bücher mit Weihnachtsrezepte gelesen, die ich euch hier empfehlen möchte.

Einfach Weihnachtsbäckerei: Genial backen mit 2-6 Zutaten Gabriele Gugetzer

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Einfach Weihnachtsbäckerei: Genial backen mit 2-6 Zutaten: Entspannt festlich backen – so einfach war das Plätzchenbacken noch nie! Damit die Vorbereitung auf die schönste Zeit des Jahres nicht in Stress ausartet, finden sich in „Einfach Weihnachtsbäckerei“ über 25 süße Ideen fürs Fest. Egal, ob klassische Weihnachtsplätzchen und Kekse oder süße Desserts – jedes Rezept kommt mit nur maximal 6 Zutaten aus. Unter den Rezepten finden sich ganz klassisch der Christstollen, Baumkuchen und die Spitzbuben, aber auch Orangentaler, Spekulatius-Cupcakes und Glühweinschnitten. Bebilderte Zutaten und eine gut lesbare Schriftgröße bringen besonderen Komfort beim Nachbacken – mit wenig Aufwand und maximalem Genuss wird Weihnachten ein Fest!

Einfach Weihnachtsrezepte: Festtagsküche mit 2-6 Zutaten Rose Marie Donhauser

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Einfach Weihnachtsrezepte: Festtagsküche mit 2-6 Zutaten: Entspannt festlich kochen – so einfach zubereitet war das Weihnachtsessen noch nie! Damit die schönste Zeit des Jahres nicht in Stress ausartet, finden sich in „Einfach Weihnachtsrezepte“ über 25 spannende Rezeptideen fürs Fest. Egal, ob Vorspeisen oder Hauptgerichte, ob klassische Beilagen oder Desserts – alle Gerichte lassen sich mit nur maximal 6 Zutaten im Handumdrehen herstellen und so untereinander kombinieren, dass köstliche Festtags-Menüs entstehen. Unter den Rezepten finden sich der klassische Gänsebraten ebenso wie Rotkohl mit Äpfeln und Orangen-Fenchelsalat mit Schinken-Grissini. Bebilderte Zutaten und eine gut lesbare Schriftgröße bringen besonderen Komfort beim Nachkochen – mit wenig Aufwand und maximalem Genuss wird Weihnachten ein Fest!

Einfach Weihnachtsrezepte – vegetarisch: Festtagsküche mit 2-6 Zutaten Rose Marie Donhauser

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (04.09.2018)

Gebundene Ausgabe: 64 Seiten

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Einfach Weihnachtsrezepte – vegetarisch: Entspannt festlich kochen – so einfach zubereitet war das vegetarische Weihnachtsessen noch nie! Damit die schönste Zeit des Jahres nicht in Stress ausartet, finden sich in „Einfach Weihnachtsrezepte: vegetarisch“ über 25 spannende Rezeptideen fürs Fest. Egal, ob Vorspeisen oder Hauptgerichte, ob klassische Beilagen oder Desserts – alle Gerichte lassen sich mit nur maximal 6 Zutaten im Handumdrehen herstellen und so untereinander kombinieren, dass köstliche Festtags-Menüs entstehen. Unter den Rezepten finden sich das Kohlrabischnitzel, Polentaplätzchen mit Austernrahm, Kartoffelklöße und Käsespätzle mit Röstzwiebeln. Bebilderte Zutaten und eine gut lesbare Schriftgröße bringen besonderen Komfort beim Nachkochen – mit wenig Aufwand und maximalem Genuss wird Weihnachten ein Fest!

Letzte Aktualisierung am 12.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Basic Backen – Weihnachten: Der Duft von Lebkuchen, Zimt und Nelken liegt in der Luft – hereinspaziert in die Weihnachtsbäckerei! Plätzchen, Kuchen, Torten und andere Kleinigkeiten lassen keine Wünsche offen und schmecken der ganzen Familie. Von der Bratapfel-Torte bis hin zu den Chai-Spiced Snickerdoodle werden keine Zutaten ausgelassen, die sich mit dem Weihnachtsfest und dessen Besinnlichkeit sowie Gemütlichkeit in Verbindung bringen lassen. Aber auch für die Experimentierfreudigen gibt es außergewöhnliche Rezepte, wie den Glühwein-Cheesecake oder die würzigen Ingwerkekse. Die Weihnachtsedition der kreativen Reihe für Backbegeisterte, „Basic Backen: Weihnachten“, bietet mit 40 weihnachtlichen Rezepten eine wunderbare Abwechslung zu den gängigen Standardrezepten. Mit den praktischen Basics steht ein rundum perfektes Gelingen außer Frage. Auf die weihnachtlichen Leckereien kann sich jeder freuen, der sie probieren darf!