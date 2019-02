Durch die Wand – The Dawn Wall ist eine Dokumentation mit u.a. Tommy Caldwell, Kevin Jorgeson und John Branch von Studio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2018.

Durch die Wand – The Dawn Wall: DURCH DIE WAND erzählt die spektakuläre Geschichte der Kletterikone Tommy Caldwell. Gemeinsam mit seinem Seilpartner Kevin Jorgeson erklimmt er die „Dawn Wall“. Bis dahin galt die massive, von ihrer glatten Oberfläche geprägte Felswand im US-Nationalpark Yosemite als unbezwingbar.

Der packende Dokumentarfilm zeigt die waghalsige Erstbesteigung der „Dawn Wall“. Stets von einer Kamera begleitet verbrachten die beiden Extrem-Bergsteiger 19 Tage lang ununterbrochen an der Felswand. Um den über 1000 Meter hohen Felsen zu bezwingen, schliefen, aßen und kletterten sie dabei stets hunderte Meter in der Steilwand über einem hunderte Meter tiefem Abgrund.

Neben der sensationellen sportlichen Leistung zeigt der Film auch Caldwells hollywoodreife Vorgeschichte: Als Jugendlicher entführten ihn islamistische Rebellen während einer Kletter-Expedition in Kirgisistan. Später verlor er durch einen Unfall seinen Zeigefinger – ein schweres Handicap für einen Kletterer, das Caldwell jedoch noch stärker machte.

Atemberaubende Dokumentation produziert von Red Bull Mediahouse, dem weltweit führenden Produzenten von Extremsportfilmen („The Art of Flight“, „The Fourth Phase“) über die spektakuläre Erstbesteigung der „Dawn Wall“, einer Felswand im kalifornischen Yosemite Nationalpark. Die „Dawn Wall“ gilt als die schwierigste alpine Felsroute weltweit.

Eine Wahnsinnig coole Dokumentation sag ich euch. Ich kenne mich zwar in dem Bereich bergsteigen nicht so aus, aber das was ich hier gesehen habe hat mich fasziniert. Da steigt einer die schwerste Wand der Welt hoch, das alleine ist schon heftig, aber ihm fehlt an einer Hand noch ein Finger. Zudem gibts seine Lebensgeschichte zu hören und die bewegt ziemlich, schaut unbedingt mal rein.

8,5 von 10 Erstbesteigungen