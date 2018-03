Die Flucht ist ein DEFA Film mit u.a. Armin Mueller-Stahl und Jenny Gröllmann von Icestorm aus dem Jahr 1977.

Die Flucht - DEFA (HD Remastered)

DVD, Freigegeben ab 6 Jahren

Laufzeit: 90 Minuten

Armin Mueller-Stahl, Jenny Gröllmann, Erika Pelikowsky, Wilhelm Koch-Hooge, Karin Gregorek

Deutsch

Die Flucht: Oberarzt Dr. Schmith arbeitet an Forschungen zur Senkung der Frühgeborenensterblichkeit. Aber das Projekt wird aus Geldmangel abgelehnt. Für Schmith der letzte Anstoß, die DDR illegal zu verlassen. Er schließt einen Vertrag mit einem westdeutschen Fluchthelfer. Kurz danach erfährt er, dass sein Forschungsprojekt doch genehmigt werden soll. Außerdem verliebt er sich in seine neue Kollegin Katharina. Zunehmend verdrängt er den Termin der Flucht und verweigert sich den Erpressungen der Fluchthelfer. Doch schließlich kann er sich nicht mehr aus deren Fängen herauswinden…

Armin Mueller-Stahl in der Rolle eines Arztes, der illegal die DDR verlassen und in den Westen fliehen will. Nach diesem Film, der die Verhältnisse in der DDR durchaus kritisch darstellt, folgte der Hauptdarsteller seiner Figur und reiste in die BRD aus.

In der letzten Zeit schaue ich mir so gerne DEFA Filme an, ich habe hier wieder einen gefunden, der sich zum Anschauen mehr als nur lohnt. Ich habe hier einen Armin Mueller-Stahl in einer seiner besten Rollen gesehen, meiner Meinung nach. Er hat den Oberarzt so gut gespielt, dieser Wille auszureisen, sich in was zu verrennen, die innere Zerissenheit hat man sozusagen in jeder Sekunde gemerkt. Eine grandiose schauspielerische Leistung in einem tollen Film, den man sein alter im Grunde kaum anmerkt und den man auch heute noch sehr gut schauen kann. Daher unbedingt selbst mal reinschauen.

8,5 von 10 DDR Flüchtlingen