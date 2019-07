Derselbe Himmel ist das neue Album von Sebastian Raetzel und Ariola (Sony Music) vom 12. Juli 2019.

Derselbe Himmel Sebastian Raetzel

Ariola (Sony Music)

Audio CD

Derselbe Himmel von Sebastian Raetzel: Fast zwei Millionen verkaufte Alben, 21 Gold- und Platin-Schallplatten, über 500 Live-Shows in 26 Ländern mit mehr als drei Millionen begeisterten Zuschauern: Sebastian Raetzel hat mit der Band THE BASEBALLS nahezu alles erreicht, was es im Musik-Business zu erreichen gibt weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Gefeiert als europaweites Phänomen, hat er sich nun dazu entschieden, seinem Werdegang mit Mitte 30 eine weitere kreative Note zu verleihen.

Mit seinem ersten Soloalbum Derselbe Himmel (VÖ: 12.07.2019) manifestiert der Musiker sein neues musikalisches Kapitel, um die allerletzten Mauern zwischen Schlager und Pop einzureißen. Mutig. Riskant. Und mit dem Gespür für zeitgemäße deutschsprachige Musik.

Ich war sehr gespannt auf dies Album, die Baseballs kennt man natürlich, ich kannte nur die Namen der einzelnen Mitglieder bisher nicht. Wer ähnliche Musik wie bei den Baseballs erwartet wird enttäuscht sein, wer aber modernen Schlager mag wird dieses Album lieben. Die Texte sind schön geworden, oft nachdenklich und die Musik ist solide. Ich fand nur 11 Tracks für ein Debut-Album etwas sehr wenig, die einzelnen Stücke aber gelungen. Hört einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Solo-Alben