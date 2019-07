Der Krieg der Knöpfe ist ein Film mit u.a. Pierre Trabaud, Jean Richard, Michel Galabru, Martin Latique und André Treton von Pidax film aus dem Jahr 1962.

Der Krieg der Knöpfe: Frankreich, Anfang der 60er Jahre. Seit jeher herrscht Rivalität zwischen den Jungs der Dörfer Velrans und Longeverne. Eines Tages eskaliert die Situation und Lebrac aus Longeverne zettelt einen Krieg an. Den Gefangenen dieser Auseinandersetzung werden die Knöpfe der Kleidung abgeschnitten. Die kindlichen Gegner denken sich immer neue Tricks aus, während die Erwachsenen zusehen und nicht wissen, was sie tun sollen.

Der Film hat schon ordentlich Jahre auf dem Buckel und man merkt ihm das auch leider an. Ansich ist der Film ganz witzig gemacht, erzählt aber aus einer Zeit, die für mich schon viel zu weit entfernt liegt, mit der ich Schwierigkeiten hatte mich da einzufinden, was nicht heißen soll das der Film schlecht ist, das soll einfach nur heißen das Du dir am besten selbst mal eine Meinung bildest und ihn dir anschaust.

Der Film erscheint in ungekürzter Fassung. Die nicht synchronisierten Szenen wurden deutsch untertitelt. „Der Krieg der Knöpfe“ ist in Frankreich ein absoluter Kultfilm, Regisseur Yves Robert erhielt dafür den Prix Jean Vigo.

6,0 von 10 Rivalitäten