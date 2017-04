Death Is The Only Answer: Waylon und Buddy entscheiden sich, Soldaten zu werden. Die beiden glauben, dass es in ihrer Lage wohl das Beste ist. Als sie aber feststellen, dass sie ein Teil einer Gruppe sind, die an medizinischen Experimenten teilnehmen sollen, ist es schon zu spät. Die Versuche zur Erschaffung von blutrünstigen Tötungsmaschinen haben bereits begonnen und sind außer Kontrolle geraten. Waylon und Buddy nehmen den Kampf gegen die unmenschlichen Killer-Soldaten auf.

Für alle Filmfreunde und Sammler unter euch, den Film gibt es schon unter den Namen „U.K.M. – Ultimate Killing Machine“. Wer ihn also schon gesehen hat oder im Regal hat, sollte diesen nicht kaufen, es ist eins zu eins derselbe Film. Ich bewerte dieses wiederveröffentlichen mal nicht, ihr wisst was ich davon denke, ich verkneife mir meine Meinung dieses Mal, weil ich den Film auch noch nicht kannte. Zugegeben, wenn man diesen Film nicht kennt hat man nichts besonderes verpasst, so dolle ich er nicht, wenn ihr ehrlich bin. Eigentlich haben mir nur die Darsteller ein klein wenig gefallen, Michael Madsen beispielsweise, der leider viel zu wenig zu sehen war und es gerade mal eine kleine Nebenrolle war. Erin Mackinnon, die weibliche Hauptrolle war auch gar nicht so schlecht, aber einen Durchbruch hatte sie auch nie wirklich. Der Film selbst war unteres Mittelmaß, ist bereits über 10 Jahre alt und hat eine Story bei der man nur die Augen verdreht. Er fing gut an, endete aber schwach. Muss man also nicht gesehen haben, wirklich nur wenn man großer Michael Madsen Fan ist.

