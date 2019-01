Das kleine Buch der Meditation: 12 geführte Reisen nach innen ist ein Buch aus dem ViaNova Verlag vom 20. Dezember 2018.

Das kleine Buch der Meditation: 12 geführte Reisen nach innen: Unser Alltag mit seinen vielfältigen Anforderungen in Beruf und Familie lässt uns manchmal kaum Zeit zum Atemholen. Immer mehr Menschen erleiden durch diesen Dauerstress einen Burn-out oder entwickeln körperliche Symptome. Sie haben das Gefühl, ihren Aufgaben immer weniger gewachsen zu sein. In wachsendem Maß sehnen sich daher viele Menschen nach einer kleinen Auszeit, nach einer die Seele heilenden Tiefenentspannung, nach Ruhe und Erholung, nach Besinnung und Selbstgewissheit, nach Bewusstheit und Einheit mit sich und der Welt, die sie umgibt.

Hier setzt dieses Buch an. In zwölf meditativen Reisen hilft es, auf sanfte Weise wieder zu sich zu kommen und dabei Ruhe und Kraft zu finden. Die fantasievollen Reisen ermöglichen uns einen „Blick“ hinter die sichtbare Realität, sie nehmen uns gleichsam an der Hand und weiten unser Bewusstsein für das, was wirklich zählt, was uns unser hektischer Alltag zu verstellen droht. Die Meditationsreisen lassen sich bequem und ohne große Vorbereitung an jedem Ort durchführen. Wir brauchen dazu lediglich uns selbst und nur wenige Minuten ruhiger Auszeit. Die Reisen lassen sich mehrmals durchführen. Sie haben das Potenzial, unseren geistig-seelischen Horizont immer wieder aufs Neue zu weiten. So werden Körper, Geist und Seele auf sanfte Weise wieder zu einer kraftvollen Einheit, die von Ruhe und Gelassenheit getragen ist.

Ein weiteres esoterische Buch aus dem selben Verlag kann ich euch auch empfehlen. Erfolg ist, wenn deine Seele dein Leben berührt: Positives Denken, Entschlossenheit und Willenskraft, Selbstanalyse, Initiative und Selbstkontrolle – Paramhansa Yogananda zeigt dir, wie du sie für deinen Erfolg im Leben einsetzen kannst. Viele Bücher haben bisher einen oder mehrere dieser Aspekte betont, aber mit der Kraft, die dahintersteht, haben sie sich meist nicht beschäftigt. So werden beispielsweise Entschlossenheit und Wille dann stärker, wenn sie im Einklang mit dem Göttlichen Willen stehen. Dieses Buch wird dich von der Macht, aus persönlichen Gründen heraus zu handeln, zu jener größeren Macht begleiten, die alles, was du tust, mit dem göttlichen Willen in Einklang bringt.

7,0 von 10 Meditationen