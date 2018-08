Call of Duty: Zombies ist ein Buch aus dem Panini Verlag vom 23. Juli 2018.

Call of Duty: Zombies Justin Jordan, Jonathan Wayshak

Herausgeber: Panini

Auflage Nr. 1 (23.07.2018)

Taschenbuch: 144 Seiten

Call of Duty: Zombies: Schließt euch Stuhlinger, Misty, Russman und Marlton bei ihrem Überlebenskampf gegen die untote Horde an. Das TranZit-Team ist auf der höchst instabilen, chaotischen Erde der Zukunft gefangen. Dieser Comic verrät euch, was zwischen den aus dem populären Computer- und Videospiel bekannten Maps passiert, während die Freunde versuchen, aus Maxis’ apokalyptischer Einöde zu entkommen.

Ich war richtig gespannt auf diesen Comic, weil ich Zombie Comics meistens wirlich richtig geil finde, Ich liebe brutale Comics und habe mich hierdrauf so richtig gefreut. Enttäuscht wurde ich nicht, der Zeichenstil ist hervorragend. Auch mag ich die Brutalität, man sieht sehr viel Blut, sehr viele sterbende Zombies in einer Rahmenhandlung die ebenfalls nicht uninteressant ist. Natürlich ist die Story kein riesen Highligt, muss es aber auch nicht, der Fokus liegt hier auf der Action und die ist auf jeden Fall gegeben, es gibt fast eine ruhigen Stellen. Wer das mag, wer es brutal und blutig mag wird hier sehr auf seine Kosten kommen.

7,5 von 10 blutigen Zombies